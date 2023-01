Lisa Marie Presley, cantante e unica figlia di Elvis, muore a 54 anni dopo un ricovero in ospedale

Lisa Marie Presley - l'unica figlia di Elvis Presley - è morta questa notte dopo essere stata ricoverata in ospedale all'inizio della giornata. La cantante aveva 54 anni. "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato", ha dichiarato Priscilla Presley in un comunicato. "Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto". L'annuncio è arrivato poche ore dopo che Lisa Marie Presley era stata portata in ospedale in pieno arresto cardiaco.

È stata la domestica a trovarla "priva di sensi" nel suo letto e poi l'ex marito, Danny Keough che vive con lei. Era rientrato dopo aver accompagnato i loro figli a scuola e ha chiamato l'ambulanza. Lisa Marie Presley è stata portata d'urgenza in un ospedale di Los Angeles, in California

Solo due giorni fa Lisa Marie Presley aveva assistito alla cerimonia dei premi Golden Globes, insieme a sua madre Priscilla, dove l'attore Austin Butler, che impersona Elvis nell'omonimo film sul re del Rock n' Roll, è stato premiato come miglior attore in un film drammatico. Durante il discorso di accettazione del premio, l’attore ha reso omaggio sia a Priscilla, 77 anni, sia a Lisa Marie.

Presley, cantante e cantautrice, unica figlia di Elvis, è la madre di tre figlie, le gemelle Harper e Finley, oltre all'attrice e modella Riley Keough che ha attirato l'attenzione per le sue capacità di recitazione nella serie "The Girlfriend Experience" del 2016. Il quarto, Benjamin, è morto suicida nel luglio 2020 a 27 anni. Ha posseduto e gestito l'immensamente redditizia Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha venduto tutta l'attività. Lisa Marie Presley è ancora proprietaria di Graceland, la famosa tenuta di Elvis a Memphis.