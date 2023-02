È morto Richard Belzer, il detective John Munch di "Law & Order"

È stato per decenni uno dei volti più noti della serie tv "Law & Order", e in partidcolare dello spin off "Unità vittime speciali". Richard Belzer ha interpretato il ruolo del detective John Munch oltre ventitre anni con l'ironia che lo aveva fatto diventare anche un famoso 'standup comedian' nei teatri newyorkesi. Aveva 78 anni. Belzer, che viveva in Francia, aveva "molti problemi di salute" secondo quanto ha dichiarato all'Hollywood Reporter lo scrittore Bill Scheft, suo grande amico.