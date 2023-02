Attacco hacker a diversi siti web della Nato, sospetti sul gruppo filorusso Killnet

Diversi siti web della Nato sono stati oggetto di un attacco hacker nella giornata di ieri. Lo ha riferito una portavoce dell'Alleanza Atlantica all'agenzia di stampa Dpa. Colpito con un attacco Ddos (Distributed Denial of Service) anche il sito Internet del quartier generale delle operazioni speciali della Nato (Nshq).

Il gruppo di hacker filo-russi di Killnet avrebbe rivendicato l'attacco. Lo riporta il Daily Telegraph, secondo cui il gruppo ha rivendicato la responsabilità degli attacchi ma non ha fornito ulteriori dettagli. "Stiamo effettuando attacchi alla Nato. I dettagli in un canale chiuso", ha scritto il gruppo su uno dei suoi canali Telegram associati.

''Gli esperti informatici stanno attivamente affrontando un incidente che ha colpito alcuni siti web della Nato. La Nato si occupa regolarmente di incidenti informatici e prende molto sul serio la sicurezza informatica", ha detto alla Dpa la fonte Nato.

Gli hacker di Killnet hanno affermato di aver violato anche il sito web della base di Ramstein, in Germania. "La base è caduta, in qualche modo", si legge sul canale Telegram di We are Killne, come riporta Ria Novosti. L'emittente radiofonica tedesca Swr conferma che il sito dell'autorità di controllo Aircom della Nato presso la base aerea di Ramstein risulta irraggiungibile da ieri sera.