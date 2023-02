Attacco informatico alla multiutilty Acea, si indaga anche su un gruppo russo

Il gruppo Acea, controllato da Roma Capitale, ha dato notizia “di aver subito nella giornata di oggi un attacco hacker che non sta però impattando i servizi essenziali erogati agli utenti (distribuzione di acqua e elettricità) grazie alla pronta gestione della problematica in collaborazione con le istituzioni preposte, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e la Polizia postale".

A quanto si apprende è sul tavolo l'ipotesi che a sferrare l'attacco sia stato un gruppo russo.

Gli uomini della Polizia postale sono al lavoro e nelle prossime ore, quando saranno acquisiti più elementi, una prima informativa sarà depositata in procura, a Roma.

Risultano in questo momento parzialmente interessati i servizi IT interni dell'azienda per le necessarie attività di analisi e controllo, aggiunge la nota di Acea.