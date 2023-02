Autonomia differenziata, Gimbe: "Colpo di grazia al sistema sanitario. Più divari tra Nord e Sud"

Tra chi, da tempo, ha messo sotto osservazione il progetto sulle autonomie c'è la Fondazione Gimbe che ha elaborato il report 'Il regionalismo differenziato in Sanità', per indicare i rischi di questa scelta e diffondere la consapevolezza politica e sociale che l'attuazione delle maggiori autonomie nella materia 'tutela della salute' - secondo la Fondazione - darà il colpo di grazia al Servizio sanitario nazionale.

All'indomani dell' approvazione in Consiglio dei ministri della dibattuta e sofferta legge quadro sull'Autonomia differenziata , messa a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, il clima che si respira è tutt'altro che sereno.

Il report Gimbe sul regionalismo differenziato e i divari sanitari tra Nord e Sud

Il report Gimbe analizza le criticità della bozza del Ddl, valuta il potenziale impatto sul Servizio sanitario nazionale delle autonomie richieste da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, fotografa l'entità delle diseguaglianze regionali sull'adempimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e della mobilità sanitaria, formula alcune considerazioni conclusive e avanza precise richieste al Governo.

Dalla fotografia sugli adempimenti al mantenimento dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) relative al decennio 2010-2019 - spiega il report - emerge che le tre Regioni che hanno richiesto maggiori autonomie si collocano nei primi 5 posti della classifica, rispettivamente Emilia Romagna (prima), Veneto (terza) e Lombardia (quinta), mentre nelle prime 10 posizioni non c'è nessuna Regione del Sud e solo 2 del Centro (Umbria e Marche).

Inoltre, l'analisi della mobilità sanitaria conferma la forte capacità attrattiva delle Regioni del Nord, cui corrisponde quella estremamente limitata delle Regioni del Centro-Sud, visto che nel decennio 2010-2019, tredici Regioni, quasi tutte del Centro Sud, hanno accumulato un saldo negativo pari a 14 miliardi di euro. E tra i primi quattro posti per saldo positivo si trovano sempre le tre Regioni che hanno richiesto le maggiori autonomie: Lombardia (+6,18 miliardi), Emilia-Romagna (+ 3,35 miliardi), Toscana (+ 1,34 miliardi), Veneto (+ 1,14 miliardi).

Al contrario, le cinque Regioni con saldi negativi superiori a 1 miliardo sono tutte al Centro-Sud: Campania (- 2,94 miliardi), Calabria (- 2,71 miliardi), Lazio (- 2,19 miliardi), Sicilia (- 2 miliardi) e Puglia (- 1,84 miliardi).

“Oggi si parla di Lep (Livelli essenziali delle prestazioni), ma la sanità con i Lea è stata un laboratorio naturale dei Lep", rimarca il presidente Gimbe. "I Lea oggi non sono esigibili su tutto il territorio nazionale. Varie regioni del Centro-Sud sono in dissesto o in commissariamento da anni; questo vuol dire che gli strumenti messi in campo dallo Stato non sono adeguati. Il meccanismo non ha funzionato -continua Cartabellotta-. Prima di introdurre le autonomie bisognerebbe riequilibrare le differenze regionali. I problemi non si risolveranno facendo correre chi è già più forte. Le regioni del Sud e del Centro Italia finiranno per diventare clienti della sanità settentrionale. Il turismo sanitario, già diffuso, si aggraverebbe ulteriormente".

“Alcune forme di autonomia -si sottolinea infatti nel report Gimbe- rischiano di sovvertire gli strumenti di governance del Servizio sanitario nazionale, aumentando le diseguaglianze nell'offerta dei servizi. Oggi, invece, l'abolizione dei tetti di spesa per il personale sanitario e l'istituzione di contratti di formazione-lavoro per anticipare l'ingresso nel mondo del lavoro di specialisti e medici di famiglia rappresentano strumenti fondamentali per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che andrebbero estesi a tutte le regioni”.