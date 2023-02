Qualificazioni Mondiali 2023, l'ItalBasket sfida la Spagna a Caceres per la conquista del primato

Non è in dubbio l'approdo ai Mondiali; in ballo c'è l'eventuale sorpasso degli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco ai danni delle furie rosse. Il percorso di qualificazione al Mondiale 2023 termina a Caceres, in Extremadura. Forti di 7 vittorie e 2 sconfitte tra prima e seconda fase, gli Azzurri cercheranno di sfruttare al massimo l'onda di entusiasmo del Modigliani Forum di Livorno per battere i padroni di casa, i campioni del mondo e d'Europa della Spagna provando ad assicurarsi il primo posto nel gruppo L (occorre ribaltare il -4 dell'andata a Pesaro) . Si parte alle 18.00, diretta su Rai Sport dalle 17.50.