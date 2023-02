La Bielorussia vota la pena di morte per funzionari pubblici e militari per alto tradimento

La Camera dei rappresentanti, Camera bassa dell’Assemblea Nazionale (Parlamento bielorusso), ha adottato in seconda lettura, definitiva, la legge sulla pena capitale per funzionari pubblici e militari condannati per alto tradimento.

La Bielorussia è l’unico stato europeo dove vige ancora la pena di morte. Inoltre, per alto tradimento è aumentata di 10 volte la cifra di risarcimento a favore dello Stato, passando da 5.000 a 50.000 unità di base, ossia indice di calcolo degli stipendi, sussidi, ma anche multe, ammende pecuniarie e risarcimenti. Si tratta di indicatore fluido, rivisto regolarmente.

La legge deve essere ancora approvata dalla Camera Alta del Parlamento bielorusso e firmata dal presidente Aleksandr Lukashenko, ma la sua entrata in vigore sembra ormai scontata.