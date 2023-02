Boxe, malore per Daniele Scardina durante un allenamento. È stato operato d'urgenza

Fiato sospeso per le condizioni di Daniele Scardina. Il pugile 30enne di Rozzano, nel Milanese (ma ha origini siciliane), si stava allenando in una palestra della sua città in vista dell'esordio nei pesi mediomassimi il 24 marzo, all'Allianz Cloud nel capoluogo lombardo, quando è stato colto da un malore dopo essere rientrato negli spogliatoi. Sembra che quanto accaduto non sia stato causato da alcun trauma sul ring.

Scardina, uno dei pugili professionisti italiani più noti, di recente passato di categoria, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas, sempre a Rozzano; le condizioni di “King Toretto” - come viene soprannominato - appaiono gravi ma stazionarie.

Ex compagno della giornalista sportiva Diletta Leotta, una passione incontenibile per i tatuaggi, prima di tornare a Milano ha vissuto in Florida, a Miami, dove si allenava non in una palestra qualunque, ma in quella di 5th Street Gym, frequentata da leggende della boxe come Muhammad Alì. Non solo sport: a Miami frequentava infatti anche la locale Chiesa evangelica pentecostale di Dio; in Italia ha invece partecipato all'edizione del 2020 di “Ballando Sotto le Stelle”.