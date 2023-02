Juventus, Allegri: "Bisogna raggiungere i 40 punti per la salvezza, mi vien da ridere ma è così"

Indubbiamente non è un momento felice per la Juventus. Reduce da due sconfitte e un pareggio in campionato, domani affronterà la Salernitana allo Stadio Arechi. Incontro valevole per la 21ma giornata.

La Vecchia Signora langue nella metà bassa della classifica a 23 punti dopo i -15 di penalità per decisione della Corte Federale di Appello della Figc in conseguenza del caso “plusvalenze” .

Nel giorno di vigilia il ct Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, alle 14.15, per presentare il match. Si tratta di uno scontro tra due squadre quasi appaiate, la Salernitana di punti ne ha 21. La Juve ha fatto solo 1 punto nelle ultime tre partite e non può permettersi di non invertire la tendenza.

"Bisogna raggiungere i 40punti per la salvezza: viene da ridere, ma è così". Allegri, fissa gli obiettivi per la sua squadra. "Il nostro primo mini obiettivo è superare chi cista sopra e andare al dodicesimo, poi penseremo a quella ancora più davanti e così via - dice l'allenatore - perché così facendo vorrà dire che vinciamo partite ed è ciò che dobbiamo fare per tenere alta la concentrazione in vista delle coppe".

Allegri non nasconde le difficoltà dei suoi, comprensibilmente abbattuti dagli eventi, ma punta a spronare il gruppo con una reazione in campo: “Psicologicamente bisogna sempre stare bene, indipendentemente da questa situazione anomala. Ma non abbiamo altra scelta, è un dato di fatto: ci son stati tolti 15 punti a metà campionato, dobbiamo lavorare per raggiungere chi è davanti a noi. È normale che più ne raggiungiamo e più vuol dire che facciamo meglio e vinciamo le partite”