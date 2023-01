Alle 15.00 Juventus-Monza, bianconeri costretti a vincere, segui la cronaca testuale

La Juventus ospita in casa il Monza, in un momento difficile da diversi punti di vista, ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite di campionato e, soprattutto, a causa della perdita dei 15 punti per effetto delle sanzioni legate alla vicenda delle plusvalenze. Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, vede il bicchiere mezzo pieno, ci tiene a sottolineare che i punti raccolti sono 38 (i bianconeri sarebbero al secondo posto con il Milan) e soprattutto che con l'Atalanta, nonostante il 3-3 finale, la Juve ha dato grandi segnali di ripresa, nonostante la batosta del 5-1 subita a Napoli. Riguardo la partita con il Monza, Allegri commenta: "Ci arriviamo dopo due partite dove abbiamo raccolto solamente un punto e subito otto gol. Su questo dobbiamo assolutamente migliorare, perché prima avevamo subito 7 gol in 17 partite e dobbiamo tornare alle vecchie abitudini. Il calcio è strano e ci sono anche queste serate. Affrontiamo il Monza con spirito positivo, è una squadra che gioca bene e ha di nuovo molti titolari, dobbiamo ripartire con una vittoria".

Il Monza, 13esimo, quasi a metà classifica, reduce da una striscia di risultati utili consecutivi, affronta a soli nove giorni di distanza, ancora una volta la Juventus e Raffaele Palladino, ct dei brianzoli, dopo il ko di Coppa , si auspica che i suoi possano riuscire ad ottenere un risultato positivo: “L'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la squadra, migliorare il nostro gioco. Tutto è cominciato con la Juve - ricorda il tecnico dei biancorossi che proprio contro i bianconeri, in campionato, ha debuttato sulla panchina del Monza -, ”Abbiamo giocato un buon girone di andata, il ritorno sarà ancora più difficile e complicato, ma non dobbiamo fermarci agli elogi, dobbiamo concentrarci sulle 19 gare che ci restano".