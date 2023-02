In campo Spezia-Napoli. Spalletti: “Attenti alla partita trappola”

Sono 16 i precedenti tra Napoli e Spezia. Le due squadre si sono affrontate in Serie A, Serie B, Coppa Italia e Supercoppa di Serie C: 12 le vittorie degli azzurri, due vittorie dei liguri che hanno violato il Maradona per due volte di fila nel 2020/21 e 2021/22; due i pareggi, entrambi in Supercoppa di Serie C che valsero il successo dei bianconeri.

Per contro la squadra di Luca Gotti, a +5 dalla terz’ultima Verona, ha un urgente bisogno di punti e non vince in casa dal 2-1 alla Sampdoria di metà settembre. Apparentemente il compito di Verde e compagni risulta proibitivo.

Reduce da un girone d’andata chiuso con ben 50 punti e dalla sfida vinta con la Roma, il Napoli va in trasferta al “Picco” per proseguire la propria incredibile stagione.

Spalletti: “Attenti alla partita trappola”

“Io non rivolgo la mia attenzione al derby di Milano, ma allo Spezia, perché so che a loro interessano i punti salvezza che meritano per la storia del club e della città. Io ci sono stato e so quanto tempo dedicano alla squadra. Sono bravi a palleggiare, in possesso palla hanno calciatori tecnici e veloci, sanno guadagnare terreno rapidamente, hanno preso un attaccante veloce. Noi dobbiamo saper prevenire, fare la partita ma allo stesso tempo essere veloci a correre all'indietro sulle loro verticalizzazioni improvvise". Così il tecnico azzurro nella conferenza pre gara.

"Solo i risultati sono capaci - ha continuato l'allenatore - di scrivere la storia, per questo bisogna continuare a farli. Ci sono altre cinque squadre nella top sei della classifica che possono cominciare un percorso come il nostro e se rallentiamo ci stanno addosso. A inizio stagione nessuno pensava che avremmo chiuso a 50 punti il girone d'andata, ma ci sono ancora 54 punti a disposizione, è presto per far accadere le cose"