Salernitana-Juventus e l'anomalo "scontro salvezza"

Si scriverà e si tornerà a scrivere: se la Juventus, dopo i 15 punti di penalizzazione, non metterà il turbo giocherà una serie di scontri-salvezza. “Fa ridere” rimarca il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , ma l'aritmetica parla chiaro: la Vecchia Signora è al momento a “soli” dieci punti dall'Hellas Verona terzultimo.

I padroni di casa intanto cercano continuità per raggiungere la salvezza senza grossi patemi. I granata di Davide Nicola hanno ripreso a vincere dopo oltre due mesi espugnando il Via del Mare di Lecce . Nelle cinque partite prima del successo sui salentini sono arrivate ben quattro sconfitte e un pareggio che hanno rischiato di far scivolare la Salernitana nei bassifondi. La salvezza resta ampiamente raggiungibile a patto di non commettere più errori.