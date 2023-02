Cile, è emergenza incendi: 23 morti e migliaia di ettari in fumo. Picchi di temperature a 40 gradi

Sono almeno 23 i morti nelle centinaia di incendi che stanno distruggendo le foreste nel centro-sud in Cile, dove le temperature hanno raggiunto i 40 gradi. L’estate australe è infatti particolarmente torrida in Sudamerica, dove si stanno vivendo le stesse emergenze climatiche dovute a picchi di caldo e stati siccitosi registrati l’estate scorsa in Europa.