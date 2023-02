Cina: gli scienziati hanno clonato con successo 3 "super mucche" altamente produttive

Scienziati cinesi hanno clonato con successo tre "super mucche" in grado di produrre una quantità eccezionalmente elevata di latte.

Lo hanno riferito i media statali, salutando la notizia come una svolta per l'industria lattiero-casearia cinese per ridurre la sua dipendenza dalle razze importate. I tre vitelli sono stati clonati da vacche altamente produttive della razza frisona Holstein, originaria dei Paesi Bassi.

Gli animali scelti sono in grado di produrre 18 tonnellate di latte all'anno, o 100 tonnellate di latte nel corso della loro vita, quasi 1,7 volte la quantità di latte prodotta da una mucca media negli Stati Uniti nel 2021, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.

In Cina solo cinque mucche su 10mila sono in grado di produrre 100 tonnellate di latte nel corso della loro vita, il che le rende una risorsa preziosa per l'allevamento. Ma spesso le mucche altamente produttive non vengono identificate se non alla fine della loro vita, rendendone difficile l'allevamento, ha detto Jin Yaping, alla guida del team di scienziati che ha condotto il progetto.

Secondo il Global Times, fino al 70% delle mucche da latte cinesi viene importato dall'estero.

“Pianifichiamo di impiegarci dai 2 ai 3 anni per costruire una mandria con oltre 1000 supermucche, una solida base per affrontare la dipendenza dagli animali d'oltremare”, ha detto Jin ai media.