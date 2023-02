Cina, Wang a Tajani: pronti a più cooperazione e import dei prodotti made in Italy

La Cina si dice pronta ad aumentare l'import di prodotti italiani di alta qualità e a supportare le aziende italiane nella loro crescita sul mercato cinese. Questo il messaggio che il capo della diplomazia di Pechino, Wang Yi, ha consegnato ieri sera alla Farnesina, nel corso di un incontro, con il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani. Oggi Wang Yi incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Cina e Italia "possono sfruttare il potenziale della cooperazione nell'economia verde e digitale" e ottenere risultati positivi. "La Cina - ha detto Wang Yi secondo quanto riportato da una nota della diplomazia cinese - è disposta a importare più prodotti italiani di alta qualità e spera che l'Italia fornisca alle aziende cinesi un ambiente commerciale equo, trasparente e non discriminatorio".

Wang Yi, continua la nota, "attribuisce grande importanza alle relazioni Cina-Italia e all'antica Via della Seta che collegava i due popoli. La Cina è disposta ad approfondire una cooperazione strategica globale con l'Italia per raggiungere un livello più elevato di sviluppo delle relazioni bilaterali. La Cina ha controllato con successo l'epidemia, la sua economia si è ripresa fortemente e gli scambi tra la Cina e l'estero sono ripresi in modo ordinato. La Cina e l'Italia possono riprendere in modo completo gli scambi e la cooperazione in vari campi, e agire al più presto per recuperare il tempo perso per l'epidemia. La firma del documento di cooperazione 'Belt and Road' tra Cina e Italia ha notevolmente migliorato il livello strategico delle relazioni bilaterali. Le due parti possono sfruttare il potenziale della cooperazione nei mercati verdi, digitali e di terze parti e promuovere le risorse positive delle relazioni Cina-Italia per ottenere risultati più positivi". Lo riporta l'agenzia di stampa Xinhua citando un'alta fonte diplomatica cinese.

Nella sua prima visita in Europa quest'anno, arrivato in Italia dalla Francia, Wang proseguirà il suo tour in Ungheria e in Russia, e terrà un discorso alla sessione cinese della 59esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

Pechino, secondo quanto affermato dal capo della diplomazia cinese, ha invitato l'Italia a "contribuire positivamente" allo sviluppo delle relazioni tra Unione Europea e Cina. La Cina, ha aggiunto Wang Yi, secondo la nota diffusa nella notte, "è disposta a lavorare con l'Italia per salvaguardare congiuntamente lo status fondamentale delle Nazioni Unite, sostenere le norme delle relazioni internazionali basate sugli scopi della Carta dell'Onu, sostenere e praticare congiuntamente il multilateralismo e promuovere la democratizzazione delle relazioni internazionali e la globalizzazione economica".

A proposito della guerra in Ucraina il capo della diplomazia del Pcc ha dichiarato: "Quello che la Cina ha sempre fatto è promuovere la pace e i negoziati", ha affermato Wang. Quanto più complicata è la situazione, "tanto più è necessario insistere negli sforzi politici e diplomatici per trovare una soluzione accettabile per tutte le parti".