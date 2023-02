Covid, l'Agenzia europea per i medicinali: la situazione in Europa è in costante miglioramento

"La buona notizia è che la situazione epidemiologica del Covid in Europa è in costante miglioramento. Nel complesso i dati mostrano un netto calo del numero di nuovi contagi, ricoveri e decessi. E secondo l'Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ndr) questi sono ai livelli più bassi osservati nell'Ue negli ultimi 12 mesi". Così Marco Cavaleri, capo della strategia vaccinale dell'Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, durante una conferenza stampa.

E nonostante la situazione sia in continuo miglioramento, ha aggiunto, "il Covid-19 rappresenta ancora un onere significativo per il sistema sanitario in tutta l'Unione europea. In questo contesto, il basso consumo di dosi di richiamo tra i gruppi vulnerabili come le persone di età pari o superiore a 60 anni costituisce una preoccupazione dal punto di vista della salute pubblica. Incoraggiamo gli anziani, le persone in gravidanza e i pazienti immunocompromessi che non sono stati rivaccinati contro il Covid con un vaccino adattato a farlo".

Prospettato anche uno scenario da Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell'Agenzia europea del farmaco Ema, che durante il periodico briefing per la stampa conferma la possibilità di adottare un 'modello influenza' per la vaccinazione anti-Covid: "Stiamo discutendo con i partner internazionali i criteri e il processo per un aggiornamento dei vaccini Covid-19. Le campagne di vaccinazione potrebbero svolgersi principalmente una volta all'anno e all'inizio dell'inverno".