Beyoncé nella storia: 32mo premio Grammy, è record

Grammy, c'è una vincitrice indiscussa e un podio di diritto nella storia dello spettacolo: Beyoncé conquista il suo premio numero 32 - per il miglior album nella categoria "best dance/electronic music" - e diventa così l'artista più premiata della storia.

Il traguardo è arrivato dopo le 88 nomination e i 4 premi di stanotte. Beyoncé supera il direttore d'orchestra ungherese naturalizzato inglese Georg Solti, scomparso nel 1997, che era arrivato a 31 Grammy. La cantante era destinata a battere ogni record con il suo album "Renaissance", che darà il titolo anche al tour.

Nel suo messaggio di ringraziamento, Beyoncè ha voluto fare una dedica speciale alla comunita' Lgbtq+: "Vorrei ringraziare la comunità queer per il vostro amore e per aver inventato un genere". In questa serata, in corsa con nove nomination, la cantante aveva già staccato Quincy Jones, che era appaiato al secondo posto nel numero di Grammy vinti con 28 premi. Ora diventa l'artista che ha vinto più Grammy nella storia. Il presentatore della serata, Trevor Noha, l'ha definita 'The Goat', acronimo che sta per "Greatest of All Time", la migliore di tutti i tempi.