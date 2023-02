I 150 anni del Carnevale di Viareggio: pace, ambiente e meno satira politica

Il Carnevale di Viareggio compie 150 anni e dà il via alla tradizionale festa con i grandi carri che sfilano sui viali a mare. La speranza della pace, in tutto il mondo ma in particolare tra Ucraina e Russia, e l'ambiente sono tra i temi più trattati dalle costruzioni allegoriche. La satira politica lascia il posto ai sogni e alle speranze di un mondo migliore.

Come l'anno scorso in concorso ci sono nove carri di prima categoria, quattro di seconda, nove mascherate di gruppo, 10 maschere isolate, e sono sei le pedane aggregative fuori concorso.

Fra le mascherate a piedi si trovano raffigurate la regina Elisabetta e l'ex senatore leghista Simone Pillon.

Tra i carri, Jacopo Allegrucci, vincitore in carica in prima categoria, immagina un vecchio cantastorie che irrompe nel corso con il suo carrozzone carico di emozioni e ricordi per raccontare "Una storia fantastica", quella dei 150 anni del Carnevale di Viareggio. Tra le maschere presenti, anche il volto del presidente del Senato Ignazio La Russa.