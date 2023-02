La difesa di Cospito impugna il provvedimento Nordio sul 41bis

La difesa di Alfredo Cospito ha depositato al tribunale di Sorveglianza di Roma il ricorso contro il provvedimento con cui il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rigettato l'istanza di revoca del 41bis avanzata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell'anarchico.

Albertini dice di non vedere un'evoluzione positiva nelle condizioni di salute del suo assistito, a lungo in sciopero della fame. "Dal mio punto di vista - dice in collegamento audio col presidio davanti al Comune di Milano - è in corso un tentativo di calmare la tensione sociale e sono state diffuse notizie, come quella degli yogurt che mangia, a questo scopo". Le sue condizioni sono "estremamente drammatiche" anche perché, spiega, "dopo un digiuno così lungo quello che assume non riesce a trattenerlo".

Fonti giudiziarie riferiscono che le condizioni di salute di Cospito non stanno peggiorando: "I valori si stanno stabilizzando e c'è anche l'ipotesi, da valutare, che possa tornare in carcere".