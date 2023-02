Israele, si vota la riforma della Giustizia: strade bloccate e raduni davanti case di parlamentari

Marce, strade bloccate, persino raduni dinanzi le case dei parlamentari, tra cui il presidente della Commissione, il deputato di Sionismo Religioso Simcha Rothman, nel tentativo d'impedir loro di uscire di casa e andare a votare la riforma della giustizia, alla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele: sono in corso manifestazioni in tutto Israele sin dalla mattinata per protestare contro la riforma giudiziaria che deve essere votata in giornata dal Parlamento. I manifestanti hanno bloccato le principali autostrade e gli svincoli in tutto il Paese, compresa la strada per l'aeroporto Ben-Gurion e l'autostrada Ayalon a Tel Aviv. Per tutta la giornata sono previsti eventi, pianificati da organizzazioni in vari settori, tra gli altri riservisti, studenti, operatori sanitari. Molti genitori non hanno mandato i figli a scuola ma si sono uniti alla marcia, dalle 8 del mattino, organizzata dal movimento No Education Without Democracy: "Danneggiare l'indipendenza del sistema giudiziario danneggera' il sistema educativo e i valori che insegna", si legge in una nota diffusa dal movimento.