Joe Biden si candiderà per un secondo mandato: "Sto bene, guardatemi"

La notizia era nell'aria dopo le dichiarazioni della first lady americana, Jill Bidena, durante il suo viaggio in Africa e a confermare quanto ci si aspettava è arrivata l'intervista di Joe Biden ad Abc news. "La mia intenzione è di candidarmi nel 2024", ha detto e che ritiene "legittimo" che gli americani si interroghino sulla sua età, anche se non ritiene che i suoi 80 anni, che ne fanno il presidente più anziano della storia Usa, siano un fattore discriminante per la sua candidatura.

"La mia intenzione è stata fin dall'inizio di correre per un secondo mandato. Ma ci sono troppe cose che dobbiamo realizzare a breve termine prima che io inizi una campagna", ha detto il presidente. A 80 anni Biden è il presidente più anziano in carica nella storia degli Stati Uniti e le domande sulla sua età, che lo hanno seguito durante la campagna del 2020, sono continuate per tutta la sua presidenza.

"L'unica cosa che posso dire a chi si preoccupa della mia età: è guardatemi", ha detto.

La dichiarazione di Biden arriva dopo che la first lady Jill Biden ha parlato di una possibile campagna per la rielezione in un'intervista rilasciata all'Associated Press durante un viaggio in Africa. Le è stato chiesto proprio oggi: "A questo punto non resta altro che fissare un momento e un luogo per l'annuncio?". E lei ha risposto: "Più o meno".

Al giornalista di ABC che gli ha chiesto se era d’accordo con sua moglie , il presidente ha risposto: "Come direbbe mia madre, "Dio la ama". Già. Sentite, io... io... io pensavo davvero quello che ho detto. Ho altre cose da finire prima di entrare in una vera e propria campagna elettorale". Biden ha risposto.

Sebbene il Presidente non si sia impegnato per la rielezione sembra però che ci sia un crescente sostegno da parte della sua famiglia per un secondo mandato.