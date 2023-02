La guerra in Ucraina e le ricadute globali: gli scenari di crisi nelle analisi dell'Intelligence

Dalla guerra in Ucraina all'insicurezza alimentare nel mondo; dalla minaccia anarchica, la "più concreta sul fronte interno", ai rischi di ingerenze criminali nell'attuazione del Pnrr; dall'instabilità del Nord Africa, con la conseguente pressione migratoria nell'area del Mediterraneo, agli attacchi cyber e alle minacce ibride contro l'Occidente.

È un quadro chiaro ed esaustivo quello che offre la Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2022 , nei limiti imposti dal vincolo di riservatezza, circa le attività di analisi delle informazioni, raccolte da fonti aperte e in ambiente classificato. L'obiettivo è tutelare la sicurezza della Repubblica e proteggerne gli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali, a fronte di uno scenario della minaccia assai fluido, contraddistinto da continue evoluzioni.

"La Relazione dell' Intelligence descrive le ripercussioni che in tutto il mondo hanno gli scenari di crisi. L'invasione russa, ad esempio, non ha effetti solo a Kiev, o solo in Europa - ha spiegato il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, aprendo la presentazione a Roma, a Palazzo Dante, sede della Presidenza del Consiglio - ma ne causa anche al centro dell'Africa, dove arrivava il grano ucraino in tempo di pace. Viene illustrato un sistema di cerchi concentrici, come quandosi butta un sasso in uno specchio d'acqua. Emerge una condizione di 'terza guerra mondiale a pezzi' per usare le parole di Papa Francesco", ha ricordato Mantovano. Con lui il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Elisabetta Belloni, il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini e i direttori di Aise e Aisi, Giovanni Caravelli e Mario Parente.

Il documento, partendo proprio dal conflitto russo-ucraino e dalle sue molteplici implicazioni sugli assetti internazionali e sulla congiuntura economica, analizza i vari aspetti dell’instabilità globale (immigrazioni irregolari, insicurezza alimentare nel mondo, sviluppi nei teatri esteri di maggiore rilievo per la nostra sicurezza, processo di regionalizzazione del terrorismo jihadista). Le pagine sono arricchite da diverse infografiche, che rendono di immediata lettura le evidenze acquisite dagli apparati di Intelligence nei vari ambiti di azione: dalla sicurezza economico-finanziaria a quella cibernetica; dalla prevenzione e contrasto della minaccia ibrida alle attuali forme del terrorismo jihadista, dell’eversione e dell’estremismo; dai profili dell’ingerenza criminale alla sicurezza ambientale.

"La sfida dell'Intelligence è giocare in anticipo, prevedendo gli scenari futuri in un quadro complesso dove non ci sono confini", ha sottolineato il direttore del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) Elisabetta Belloni. "Una Relazione rinnovata, razionalizzando i contenuti e puntando sulla grafica. L'accento è sulla natura globale della minaccia - ha ribadito - sull'interdipendenza dei fenomeni, sulla dimensione planetaria della sfida che l'Intelligence deve affrontare". L'obiettivo, ha aggiunto Belloni, "è rendere fruibile il lavoro dell'Intelligence, salvaguardando l'esigenza di riservatezza. La nostra attività si svolge in silenzio, dietro le quinte, ma è fondamentale per la sicurezza del Paese". A ribadirne l'importanza è stato anche il presidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Lorenzo Guerini, parlando della legge di riforma dell'Intelligence del 2007. "La legge 124, possiamo dire a 15 anni dalla sua approvazione che quella architettura ha dimostrato grande capacità di funzionare. Dovremo riflettere e ragionare per aggiornarla, anche in relazione a uno scenario che è profondamente cambiato, ma che vede nel controllo del Parlamento un caposaldo essenziale. Il ruolo di controllo svolto dal Parlamento, attraverso l'attività del Comitato, è fondamentale - ha spiegato Guerini - il sistema funziona sulla base di un equilibrio e dalla capacità di interazione tra i segmenti che compongono questo sistema: il governo, gli apparati di sicurezza e l'attività di controllo del Comitato".

Un aspetto sottolineato anche da Mantovano che ha ringraziato a nome suo e del governo "gli appartenenti al comparto per il difficile e delicato ruolo che svolgono" e ha sottolineato "il ruolo fondamentale del Copasir e del Parlamento nel sistema della sicurezza nazionale e nel bilanciamento con l'azione di governo". Infine un'osservazione: "Grazie a questa relazione si conferma l'apertura del mondo dell'Intelligence non solo ai media ma anche a un confronto sulle valutazioni in essa contenute".