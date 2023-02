Lisbona: recapitato un pacco sospetto all'ambasciata d'Italia

Un pacco sospetto "di dimensioni insolite" è stato recapitato stamattina per posta all'ambasciata d'Italia a Lisbona. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Sul pacco c'erano "scritte aggressive, ma non riconducibili a movimenti anarchici". Non è stato ovviamente aperto dal personale dell'ambasciata, ma consegnato alla polizia locale che ha allestito uno spazio antistante la sede diplomatica italiana per la gestione del pacco.

In serata il pacco sospetto recapitato all'ambasciata italiana di Lisbona, in Portogallo, è stato attentamente analizzato e si è giunti alla conclusione che non costituisca un pericolo. Un'attenta ispezione della busta da parte gli artificieri, fa sapere il quotidiano Publico citando fonti di polizia, non ha rivelato alcuna minaccia. Proseguono ora le indagini per determinare l'origine del pacco che conteneva polvere.

L'episodio non sembra, al momento, riconducibile ad operazioni dei movimenti anarchici, ma allunga la lista delle azioni ostili portate contro sedi diplomatiche italiane e funzionari italiani all'estero.

Una lunga serie di attentati e atti dimostrativi si sono verificati contro sedi diplomatiche o consolari italiane nel mondo a partire da novembre. Il più grave è stato quello del 2 dicembre, quando è stata incendiata la vettura del funzionario vicario dell’ambasciata italiana ad Atene, Susanna Schlein. Il 12 dicembre a La Paz un ordigno è esploso nel palazzo dove si trovano gli uffici dell’ambasciata, il Consolato di Lugano ha subito un atto vandalico il 23 novembre e il 10 gennaio un’azione dimostrativa.

E ancora. L’Istituto italiano di cultura di Atene ha registrato due atti vandalici il 10 e il 28 novembre, l’Ambasciata di Santiago del Cile ha visto due manifestazioni il 30 novembre e il 27 gennaio organizzate dagli anarchici. Il Consolato generale di Barcellona ha segnalato due atti vandalici il 9 e il 27 gennaio. Il Consolato generale di Buenos Aires un’azione dimostrativa il 6 dicembre, il Consolato a Basilea ha subito un atto vandalico il 15 dicembre, il Consolato generale a Stoccarda ha subito un atto vandalico il 29 dicembre. Un atto vandalico il 30 dicembre contro il Consolato generale a Porto Alegre.

Inoltre l’Ambasciata a Madrid ha subito due azioni dimostrative il 16 dicembre e il 9 gennaio. Altri due casi riguardando il 27 gennaio l’auto con targa diplomatica di un funzionario dell’Ambasciata di Berlino che è stata data alle fiamme e poi un atto vandalico contro l’abitazione di una dipendente del Consolato di La Plata. Da segnalare anche danni alla vetrata del palazzo sede del Consolato Generale a Barcellona.