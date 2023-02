Naufragio di Crotone, il grido d'accusa delle ong: "Tragedia frutto di scelte politiche"

Non accetta frasi fatte come “mai più” Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia : “Le immagini di questi corpi e di queste donne ci rimandano ad Aylan e a tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni. Il nostro, il mio personale dolore oggi è un invito a non dividersi più. Non è più il tempo dell'indifferenza. La politica deve fare un salto di qualità. […] speriamo che gli impegni che stiamo ascoltando in questi momenti, dettati dal dolore, proseguano perché altrimenti domani mattina il rischio è che tutto questo torni nell'indifferenza. La domanda che mi pongo è: di nuovo abbiamo dovuto vedere i corpi dei bambini morti e delle mamme morte per poterci indignare? Non c'era bastato Aylan? ”.

Pesante l’atto d’accusa di Emergency : “Il dramma di Crotone è il frutto di precise scelte politiche che impediscono vie di accesso legali e sicure all'Europa. Con la Life Support continueremo a fare la nostra parte, a soccorrere chi è in difficoltà e a salvare vite, ma i fatti dimostrano che è necessario che l'Italia e l'Europa organizzino una missione di ricerca e soccorso, mettano mano a una riforma del sistema di accesso, asilo e accoglienza e aprano vie legali di ingresso per chi cerca una possibilità”.

Per Sergio Di Dato, capo progetto People on the Move ( Medici Senza Frontiere ), il naufragio “è un pugno sullo stomaco, non ci sono altre parole: nel Mediterraneo si continua a morire in modo incessante in un desolante vuoto di capacità di soccorso . A poche decine di chilometri dalle coste italiane, quando la meta era davanti agli occhi, è annegato il futuro di decine di persone che cercavano una vita più sicura in Europa. È umanamente inaccettabile e incomprensibile perché siamo sempre qui ad assistere a tragedie evitabili”. Tra l’altro, Medici senza frontiere ha dato disponibilità alle autorità locali per attivare un primo soccorso psicologico per i sopravvissuti.

Filippo Ungaro, direttore della Comunicazione di Save the Children Italia, critica le politiche italiane ed europee: “Ancora una volta ci troviamo a piangere la morte ingiusta di chi cerca un futuro migliore in fuga da guerre e povertà. Mentre la politica, in Italia e in Europa, pensa di risolvere con muri e restrizioni per le Ong”.

In una nota, l'ong Mediterranea Saving Humans che accusa il governo di fare “propaganda sui confini chiusi”, chiama in causa il ministro degli Interni: “Piantedosi insiste con la campagna elettorale: bisogna ‘bloccare le partenze’. Ma le uniche partenze finora bloccate dal governo sono quelle delle navi di soccorso civile. La presidente del Consiglio Meloni parla di ‘responsabilità dei trafficanti’. Ma il traffico illegale esiste solo perché non vi sono canali d'ingresso legali in Europa”.

“Questa ennesima tragedia – prosegue la nota – ci riempie di dolore ma non ci impedirà, in nome di queste vittime e di tutte le vittime, di indagare e di interrogare. Nel corso del 2022 sono approdate sulle coste calabresi del mare Ionio oltre 18.000 persone, questa è una delle rotte più battute: sono state dotate la nostra Guardia Costiera e la Guardia di Finanza che operano in quest'area di mezzi e uomini adeguati a tutelare la vita delle persone in arrivo? Che cosa si aspetta ancora a mettere in mare qui, così come nel Mediterraneo centrale, una nuova straordinaria missione istituzionale, italiana ed europea, di ricerca e soccorso?” si chiede Mediterranea Saving Humans nella nota.

In particolare l'Ong chiede: “Quando è arrivata notizia alle autorità competenti di questa imbarcazione in pericolo a qualche decina di miglia dalle coste italiane? Oltre a osservare dall'alto con il velivolo Eagle1 che ha sorvolato il barcone alle 22.30 circa di ieri, quali misure ha adottato l'Agenzia europea Frontex, che è presente in zona anche con un pattugliatore della polizia di frontiera della Romania? Dove si trovava ieri notte questa motovedetta, che risultava operare nei giorni scorsi tra il porto di Crotone e Roccella Ionica? Sono state adottate tempestivamente tutte le misure necessarie a soccorrere le persone che erano in pericolo di vita, in un mare dove le condizioni meteorologiche stavano rapidamente deteriorandosi?”.