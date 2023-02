NordCorea, Kim di nuovo in pubblico con la "figlia più amata": endorsement o buon padre di famiglia?

E' la sesta uscita pubblica in tre mesi, quella del leader nordcoreano Kim Jong-un insieme alla figlia minore. L'occasione: una partita di calcio in onore di suo padre, Kim Jong-il, di cui girano foto in tutte le principali agenzie. Una partita giocata ieri tra membri dell'esercito e del Gabinetto. E' la prima volta che Kim appare in un evento non militare.

Si sa molto poco della giovanissima delfina di 10 anni, unica dei tre figli del presidente ad avere il privilegio di apparire in pubblico insieme a suo padre, e che l'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna definisce "figlia amata" del maresciallo. Il suo nome ‘Ju-ae’ non è stato ancora ufficilaizzato, ma quel che è certo è che ne è stata recentemente proibita la diffusione ad altre fanciulle in tutto il Paese.

Le sue apparizioni pubbliche, da novembre, hanno fatto scattare speculazioni sul fatto che Kim possa nominarla come suo successore, ma c'è chi individua in queste apparizioni solo il tentativo del regime di voler restituire un'immagine del leader come buon padre di famiglia.

La partita di calcio faceva parte delle celebrazioni del cosiddetto "Giorno della stella brillante", celebrato ogni anno il 16 febbraio, giorno del padre dell'attuale leader coreano, Kim Jong-il. L'evento è servito anche a chiarire alcune speculazioni dovute all'assenza dello stesso Kim Jong-un, così come della sorella Kim Yo-jong, alla tradizionale cerimonia tenutasi il 16 febbraio al Kumsusan Palace of the Sun, dove riposano le spoglie del padre. Solo in poche occasioni il leader non è salito al palazzo dove si celebrano tradizionalmente compleanni e date di morte del padre e del nonno, il fondatore della Corea del Nord, Kim Il-sung, il cui corpo mummificato giace anch'esso a Kumsusan. La sua assenza aveva fatto pensare che Kim si fosse recato in un'altra parte del Paese per assistere a un test di armamenti.

Questa possibilità si rafforza dopo che Pyongyang ha promesso ieri di dare una risposta "senza precedenti" ai test militari che Seul e Washington hanno in programma di effettuare nella penisola a marzo. La Corea del Nord ha effettuato un numero record di test missilistici nel 2022, una cinquantina, in molti casi in risposta a manovre congiunte del Sud e degli Stati Uniti e al dispiegamento di assetti strategici del Pentagono nella penisola. Gli Stati Uniti parlano già di “violazione delle norme di sicurezza delle Nazioni Unite”.