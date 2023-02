Occupata l'aula 1 di Lettere alla Sapienza di Roma: "Al fianco di Cospito, contro il 41bis"

Occupata l'aula 1 della facoltà di Lettere all'università La Sapienza di Roma: "Da stasera rimarremo qui e usciremo sabato", fuori dalla facoltà uno striscione: "Lettere occupata. Al fianco di Alfredo, contro il 41bis".

Gruppi di studenti dell’Università romana hanno deciso di occuparla dopo la riunione che si è tenuta oggi per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, che si trova al 41bis e che continua il suo sciopero della fame iniziato 106 giorni fa. Alla riunione erano presenti anche le associazioni Cambiare Rotta e Link.

Gli studenti hanno comunicato che resteranno in facoltà fino a sabato per preparare la partecipazione al corteo che si terrà a Roma proprio in solidarietà con Alfredo Cospito.