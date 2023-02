Otto stati membri alla Ue: "Il sistema di asilo avvantaggia i trafficanti"

"Sottolineiamo l'importanza di compiere progressi prima possibile sull'intero patto dell'Ue sulla migrazione e l'asilo e sulla revisione del Codice frontiere Schengen e di concordare proposte legislative volte ad affrontare le situazioni di migrazione strumentale. Tuttavia, a nostro avviso, l'attuale sistema di asilo è rotto e avvantaggia principalmente i cinici trafficanti di esseri umani che approfittano della sfortuna di donne, uomini e bambini". Lo scrivono in una lettera destinata a Commissione e Consiglio europeo i governi di Danimarca, Lituania, Lettonia, Estonia, Slovacchia, Grecia, Malta e Austria, in vista del consiglio straordinario previsto domani: "Riteniamo che sia giunto il momento di una risposta innovativa, aperta ed efficace, incentrata sulla rimozione degli incentivi a intraprendere viaggi pericolosi verso l'Europa e sulla rottura decisiva del modello di business delle reti criminali di contrabbando. Invitiamo la Commissione a presentare un approccio europeo completo per tutte le rotte migratorie e tale approccio dovrebbe mirare ad affrontare i fattori di attrazione anche attraverso i necessari adeguamenti giuridici e tecnici", si legge inoltre.

Tre morti in un naufragio nel Mar Egeo

Tre persone hanno perso la vita e altre 16 sono state soccorse oggi al largo dell'isola greca di Lesbo, dopo che il gommone che li trasportava dalla vicina costa della Turchia è finita contro gli scogli per il il forte vento e ha iniziato a imbarcare acqua. Nessuna delle persone a bordo del gommone era stata dotata di giubbotti di salvataggio. Questa nuova tragedia nel Mar Egeo orientale avviene due giorni dopo che quattro bambini e una donna sono morti nello schianto contro gli scogli dell'isola di Leros dell'imbarcazione su cui si trovavano con altri 40 migranti.