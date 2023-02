Pallone-spia, Casa Bianca: i sub della Navy hanno recuperato i primi detriti del pallone, li teniamo

Gli Stati Uniti hanno recuperato i primi detriti del pallone cinese abbattuto sabato. Lo ha annunciato il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, aggiungendo che questi detriti non saranno restituiti alla Cina. Delle squadre al largo della costa della Carolina del Sud, nel sud-est del Paese, "hanno recuperato alcuni detriti dalla superficie del mare", ha spiegato Kirby, precisando che le "condizioni meteorologiche" non avevano consentito finora di effettuare operazioni di recupero subacqueo. Kirby ha anche sottolineato che gli Stati Uniti non "hanno intenzione di restituire" i detriti raccolti alla Cina.

Mentre il presidente Joe Biden è criticato dall'opposizione repubblicana, che lo accusa di aver impiegato troppo tempo per distruggere il pallone, Kirby ha assicurato che questo ritardo ha dato agli americani "una straordinaria opportunità per comprendere meglio e studiare il pallone", in attesa che i detriti forniscano ulteriori informazioni. Kirby ha anche assicurato che gli Usa avevano "preso misure per limitare la raccolta (di dati) che il pallone avrebbe potuto effettuare al di sopra dei nostri siti militari sensibili".

Kirby ha anche voluto sottolineare che "Non c'è stato nessun disaccordo tra Biden e il Pentagono" sull'abbattimento. Secondo le indiscrezioni di alcuni media, il presidente americano avrebbe voluto abbattere subito il pallone ma sarebbe stato fermato dai vertici militari. Biden, ha spiegato Kirby: "(Biden) ha espresso un'intenzione e il Pentagono ha fatto la sua valutazione, come succede sempre".

Nel frattempo gli Usa hanno annunciato l’annullamento della missione del segretario di stato Blinken in Cina. "L'incidente del pallone cinese non ha certo migliorato i rapporti tra Washington e Pechino" ha detto il portavoce commentando l’annullamento: "Non era il momento per una visita faccia a faccia", ha sottolineato il funzionario "ma il viaggio del segretario di Stato è solo rinviato". Il rapporto tra "Usa e Cina resta uno dei più importanti al mondo".

L’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) si è detta certa che Usa e Cina risolveranno la crisi del pallone-spia responsabilmente.