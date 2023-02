Polemiche per la vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto in Turchia, "scandaloso disegno"

Il devastante terremoto che ha colpito il sud-est della Turchia e il nord-ovest della Siria, causando finora oltre 5260 morti e decine di migliaia di feriti (22mila nella sola Turchia), ha fornito al settimanale satirico Charlie Hebdo l’ennesima occasione per alimentare l’annoso dibattito, ormai decennale, sull’opportunità di fare satira su tragedie collettive e drammi di proporzioni nazionali. Un dibattito che si colora soprattutto di polemiche e veementi proteste contro gli autori della controversa rivista, colpita da un attacco terroristico nel 7 gennaio 2015, dove trovarono la morte 12 persone della redazione.

Ora, in occasione della catastrofe turco-siriana, Charlie Hebdo pubblica una vignetta scarna, in bianco e nero, dove viene raffigurata la tipica scena post-terremoto: un cumulo di macerie, palazzi semi-crollati, devastazione. Sotto, una scarna didascalia: “Même pas besoin d’envoyer de chars!” (“Non serve nemmeno inviare carri armati!”). Se, nelle intenzioni dell’autore, la frase voleva essere un riferimento indiretto alla tragedia dell’Ucraina, di un territorio ugualmente distrutto e devastato (in quel caso, dalle bombe russe e non dalla potenza delle placche tettoniche), l’effetto non ha prodotto i risultati sperati: il governo turco ha espresso la sua disapprovazione ("Charlie Hebdo rappresenta una moderna barbarie! Che affoghino nel loro odio!") e diversi giornali e testate del Paese hanno condannato il gesto. Uno dei principali quotidiani turchi, Hurriyet, ha parlato di “scandaloso disegno”.

La vignetta ha scatenato anche i social, dove non sono mancate proteste e manifestazioni d’ira per la rivista parigina. La Turchia, tra l'altro, aveva già polemizzato duramente in passato con la rivista francese, quando furono realizzate delle vignette che rappresentavano il profeta Maometto; lo stesso capo dello Stato Erdogan è stato spesso preso di mira dal settimanale parigino.