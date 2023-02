Qatargate: rilasciato senza condizioni Niccolò Figà-Talamanca

Niccolò Figà-Talamanca, il 56enne responsabile dell'ong No Peace Without Justice arrestato nell'ambito dell'inchiesta belga sul cosiddetto Qatargate il 9 dicembre scorso, è stato scarcerato oggi senza condizioni (senza nessuna misura che ne restringa la libertà) dopo quasi due mesi di detenzione, si apprende da diverse fonti di agenzia.

Figà-Talamanca, era stato ascoltato dagli inquirenti questa mattina, ma il rilascio è arrivato all'improvviso. Lo scorso 14 dicembre, in una prima udienza per la conferma della custodia cautelare, era stato inizialmente rilasciato sotto sorveglianza elettronica, decisione poi ribaltata dalla Camera di Consiglio del Tribunale di Bruxelles che aveva accolto l'appello del procuratore federale belga, prolungando così la detenzione, confermata in seconda battuta anche lo scorso 26 gennaio.

A cambiare il corso degli eventi, stando a quanto trapelato dalla procura belga, sarebbero stati "nuovi elementi" emersi negli ultimi giorni. E che sembrano trarre origine da nuove rivelazioni offerte agli inquirenti dal pentito Pier Antonio Panzeri a inizio settimana. Figà-Talamanca è intanto già ritornato nel suo domicilio di Bruxelles.

Talamanca era uno dei quattro arrestati, nell'ambito dell'inchiesta, assieme ad Antonio Panzeri, Eva Kaili e Francesco Giorgi. Le accuse per lui, come per gli altri 3 erano di associazione criminale, corruzione e riciclaggio. L'ipotesi accusatoria era che la sua Ong venisse utilizzata per "far girare i soldi" tra Bruxelles, Doha e Rabat. Ipotesi sempre respinta con forza dall'attivista, che da subito si è detto "estraneo ai fatti" e, insieme al suo team legale, guidato dall'avvocato Barbara Huylebroek, ha più volte fatto richiesta di scarcerazione, per lo meno sotto sorveglianza elettronica.

Fino all'improvviso, e per adesso non motivato, capovolgimento di fronte, sancito dallo stesso giudice istruttore belga Michel Claise, che dopo averlo interrogato lo ha reso libero senza condizioni.

Non C'è Pace Senza Giustizia: “Ora auspichiamo l'archiviazione delle accuse”

"Siamo molto felici per Niccolò Figà-Talamanca, che finalmente stasera potrà abbracciare la sua famiglia dopo questo periodo di privazione della libertà personale. Prendiamo anche positivamente atto che la decisione di liberarlo senza condizioni sia venuta dallo stesso giudice istruttore che lo aveva arrestato, nel cui lavoro abbiamo sempre avuto fiducia. Ora auspichiamo che il passaggio successivo sia l'archiviazione delle accuse e la piena riabilitazione della sua figura". Lo si legge in una nota di Non C'è Pace Senza Giustizia.