La canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023

(M. Mengoni - D. Petrella - D. Simonetta - D. Petrella)

Siamo i soli svegli in tutto l’universo / E non conosco ancora bene il tuo deserto / Forse è in un posto del mio cuore / Dove il sole è sempre spento / Dove a volte ti perdo