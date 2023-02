Sanremo 2023, la finale. L’esibizione di Mr. Rain con “Supereroi”

La canzone di Mr. Rain a Sanremo 2023

(M. Balardi - L. Vizzini - F. Abbate - M. Balardi - F. Abbate)

Non puoi combattere una guerra da solo / Il cuore è un’armatura / Ci salva ma si consuma / A volte chiedere aiuto ci fa paura / Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna / Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto / Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro / Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.