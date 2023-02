Mondiali di sci alpino: il calendario, i convocati e dove vederli. Domenica la cerimonia in diretta

Tra le piste più belle d'Europa, con vista mozzafiato su tutto il Monte Bianco, dal 6 al 19 febbraio si svolgono tra Courchevel e Meribel i Mondiali di sci alpino. Domenica alle 18.30 la cerimonia d'apertura in diretta su Rai Sport, qui in streaming su rainews.it e su RaiPlay.

Le piste l'Eclipse e Roc de Fer ospiteranno rispettivamente le gare maschili e femminili. Le gare di parallelo, invece, si disputeranno tutte a Meribel. Dodici i giorni di gare per 13 titoli da assegnare, giornata di riserva lunedì 13 febbraio.

Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato i convocati, nessuna sorpresa, tutto come atteso. Per gli uomini gareggeranno in 13: Giovanni Borsotti, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Tommso Sala, Florian Schieder, Alex Vinatzer.

Le donne sono 11: Marta Bassino, Federica Brignone, Elisa Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Laura Pirovano, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Asja Zenere.

Il calendario delle gare

Lunedì 6 febbraio

11.00 Combinata femminile, superG - 14.30 Combinata femminile, slalom

Martedì 7 febbraio

11.00 Combinata maschile, superG -14.30 Combinata maschile, slalom

Mercoledì 8 febbraio

11.30 SuperG femminile

Giovedì 9 febbraio

11.30 SuperG maschile

Sabato 11 febbraio

11.00 Discesa libera femminile

Domenica 12 febbraio

11.00 Discesa libera maschile

Martedì 14 febbraio

12.15 Team Event

17.00 Parallelo maschile/femminile, qualificazioni

Mercoledì 15 febbraio

12.00 Parallelo maschile/femminile, tabellone finale

Giovedì 16 febbraio

10.00 Gigante femminile, prima manche - 13.30 Gigante femminile, seconda manche

Venerdì 17 febbraio

10.00 Gigante maschile, prima manche - 13.30 Gigante maschile, seconda manche

Sabato 18 febbraio

10.00 Slalom femminile, prima manche - 13.30 Slalom femminile, seconda manche

Domenica 19 febbraio

10.00 Slalom maschile, prima manche - 13.30 Slalom maschile, seconda manche

Neve italiana

Una curiosità: le piste della ski area francese saranno innevate da un'azienda italiana, di Bolzano, la TechnoAlpin è anche partner tecnico ufficiale della Coppa del Mondo di sci alpino