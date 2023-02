Video del 2019 del pm Santoriello: "Odio la Juve". Ma stava spiegando l'archiviazione

“Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juve”. Parole che infiammano la discussione dopo la richiesta di rinvio a giudizio nell'inchiesta Prisma dei dirigenti bianconeri per il caso plusvalenze.

Quelle parole risalgono al 2019 durante un convegno che aveva per titolo "Il modello organizzativo e le società calcistiche: la prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e giustizia sportiva" e si tenne a Milano nella Sala Sforza dello Spazio Chiossetto.

In quella occasione il pm della Procura di Torino Ciro Santoriello stava spiegando perché aveva chiesto l'archiviazione di 5 dirigenti della Juventus - tra i quali Andrea Agnelli - nel procedimento per presunta irregolarità nei bilanci della Juventus per gli anni 2015 e 2016 e, in particolare, la mancata iscrizione nel fondo "oneri e rischi" di una somma per far fronte, in futuro, ad eventuali risarcimenti danni conseguenti ad azioni civili in relazione al caso Calciopoli. Non trovando irregolarità, il magistrato aveva proposto l'archiviazione.