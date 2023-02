Stoltenberg: "Rischio non è escalation ma una vittoria della Russia"

"C'è preoccupazione che i nostri sforzi per difendere l'Ucraina possano portare al pericolo di un'escalation. Non ci sono opzioni prive di rischi. Ma l'unico pericolo qui è la vittoria della Russia e di Putin. Questo renderebbe il mondo più vulnerabile". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera.

Poi, sull'allargamento della Nato, vorrebbe che l'adesione all'alleanza di Svezia e Finlandia avvenisse "il prima possibile". "Sto lavorando affinché possano diventare membri già al summit della Nato di Vilnius", ha detto Stoltenberg. Per il segretario generale poi "non può esserci sicurezza in Europa senza la Nato". "Per questo è importante lavorare insieme e ampliare l'alleanza", ha aggiunto.

"Dobbiamo mantenere e aumentare il sostegno all'Ucraina. Putin non sta pianificando la pace, ma nuove offensive. E non ci sono segnali che lui abbia cambiato le sue ambizioni. Cerca contatti con altri regimi autoritari come Iran e Corea del Nord. Dobbiamo fornire all'Ucraina quello che le serve per vincere", ha concluso Stoltengberg.