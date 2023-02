Terremoto, i sopravvissuti: "E' come se fosse la fine del mondo", le urla dalle macerie al gelo

"Ospedali non riescono ad accettare pazienti"

"Io e la mia famiglia stiamo in una fattoria dormendo sotto gli ulivi, per paura che gli edifici crollino. Tutti sono per strada, nessuno intorno a me è riuscito a tornare a casa per dormire". Secondo altri sopravvissuti, la maggior parte degli ospedali e dei centri medici non riescono ad accettare altri pazienti, a causa del numero spropositato di morti e feriti.

Nella città di confine di Jindires, Ali Batel ha implorato aiuto dalle rovine del suo ex villaggio. "La mia famiglia, i miei figli, sono ancora sotto le macerie. Non c'e' nessuno che li salvi, non ci sono operatori di supporto, non c'è sostegno o comunicazione, non c'e' nulla", ha raccontato al Guardian. "Sentiamo rumori, voci qua e là, ma il più delle volte niente. Non c'è nessuno che li salvi, non c'è sostegno. Dove sono i Paesi del mondo? Perché non sono venuti ad aiutarci? Ci è capitato un disastro".