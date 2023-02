Usa, chiuso e poi riaperto lo spazio aereo sopra il lago Michigan per ragioni di "difesa nazionale"

E' stato riaperto al traffico lo spazio aereo sul lago Michigan, che era stato chiuso temporaneamente per motivi di "difesa nazionale". Lo ha annunciato negli Stati Uniti la Federal Aviation Administration (FAA).

La FAA informa di aver chiuso l'area per consentire alle forze armate statunitensi di esaminare un "potenziale contatto" ma si è presto rilevato come non costituisse una minaccia, afferma Foxnews. L'ultima volta che la FAA aveva istituito uno spazio aereo di difesa nazionale sul Montana, questo fine settimana, era stato in relazione a un oggetto volante non identificato.