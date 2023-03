Addio a Luigi Piccatto, ha disegnato Dylan Dog per 40 anni

È morto ad Asti a 68 anni Luigi Piccatto, uno dei più noti disegnatori italiani. Nato a Torino nel 1954, aveva cominciato a disegnare fumetti negli anni 70 e nel 1986 era entrato a far parte della squadra di disegnatori della Sergio Bonelli per Dylan Dog, il celebre “investigatore dell'incubo”, per il quale realizzò 33 storie sulla collana e vari speciali e fuoriserie.