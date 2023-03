Addio a Wayne Shorter, icona del sassofono jazz che non disdegnò incursioni anche in altri generi

Shorter, nella sua lunga carriera che ha attraversato tutto il XX secolo, non disdegnò incursioni in altri generi: collaborò con Joni Mitchell in almeno dieci dei suoi album, duettò con Carlos Santana e gli Steely Dan e, nel 1982, donò un cameo in “Bella Mbriana” di Pino Daniele di cui era amico e disse: “Era il gitano di Napoli, un innovatore, un musicista a 360 gradi. Voleva cambiare la musica della sua città, peraltro città della musica. E l’ha fatto.”