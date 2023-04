Agrigento scelta come capitale della cultura 2025. Sangiuliano: Italia superpotenza culturale

"Agrigento ha meritato questa vittoria, da due anni lavoriamo al nostro dossier che è un progetto ambizioso, coraggioso, aperto, che parla non solo di cultura ma anche di relazione fra i popoli mediterranei, parla di integrazione, parla di dialogo fra diverse etine - sottolinea Miccichè - Siamo al centro del Mediterraneo e stiamo vivendo da vicino il fenomeno dell'immigrazione; anche per questo motivo abbiamo avuto l'intelligenza di non portare avanti soltanto la nostra città ma anche la provincia e anzitutto l'isola di Lampedusa: da soli non si va avanti". Il sindaco di Agrigento ricorda che "nella nostra provincia non c'è soltanto la Valle dei Templi ma vi sono quaranta siti archeologici. Abbiamo creato la Costa del Mito che va da Selinunte a Gela, dunque ben oltre la nostra stessa provincia inglobando anche quelle limitrofe. E poi, siamo la patria di Luigi Pirandello come di Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri: materia per lavorare ce n'è tanta...".

Santanchè: complimenti ad Agrigento ricca di storia e meraviglie. Capitale cultura occasione per promuovere suo immenso patrimonio

"Congratulazioni ad Agrigento per il titolo di capitale italiana della cultura 2025. Un'occasione per promuovere l'immenso patrimonio culturale, artistico, enogastronomico di una terra ricca di storia e piena di meraviglie". Lo ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè dopo la proclamazione di Agrigento capitale della cultura 2025.

Schifani: per Agrigento ruolo prestigioso e meritato

"È con grande soddisfazione che accolgo la notizia della designazione di Agrigento come Capitale italiana della cultura per il 2025. Il governo della Regione è pronto a dare il proprio supporto e a fare la propria parte perché Agrigento possa cogliere per intero tutte le opportunità di crescita offerte da questo prestigioso ruolo. Un titolo che la città merita non soltanto per la sua storia, i suoi monumenti, per gli autori che sono patrimonio di tutto il Paese e dell'Europa intera". Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "Ma a convincere la giuria e a prevalere sulle altre autorevolissime città in lizza - aggiunge - sono stati anche l'attualità e il valore del progetto che ha dato corpo alla candidatura della Città dei templi. Il rapporto con l'altro e dell'uomo con la natura, ma anche le relazioni tra culture diverse sono temi centrali in un tempo di trasformazioni come quello di oggi, di sfide che dobbiamo affrontare non soltanto sul piano culturale. Agrigento e tutta la Sicilia hanno una storia e una tradizione di accoglienza che ne fanno il luogo ideale per un confronto che durerà per un anno intero e che, per una saggia scelta di chi ha redatto il progetto, coinvolgerà tutto il territorio provinciale nel ricco calendario di iniziative, alcune di respiro internazionale, basato sui temi della pace, del dialogo e del Mediterraneo come 'luogo' in cui questi valori possono prendere corpo".