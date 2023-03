Altri due missili nordcoreani verso il Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato nella notte italiana altri due missili balistici a corto raggio in direzione delle coste del Giappone. Accade proprio nelle ore in cui la portaerei americana Nimitz è attesa in Corea del Sud, parte di esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud iniziate alcune settimane fa.

I missili hanno volato per circa 370 chilometri prima di inabissarsi in mare fuori dalla zona economica esclusiva giapponese, fa sapere il comando militare sudcoreano.

La reazione di Seul è stata immediata: “forte condanna” dei lanci, ennesima grave provocazione che viola le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: “Manteniamo alta l'attenzione e siamo pronti a rispondere a ogni provocazione”, dice un comunicato. Analoga “forte protesta” viene dal Giappone, che sottolinea la minaccia di questi lanci alla sicurezza e alla pace della regione e della comunità internazionale.

Le prova di forza militari nordcoreane hanno avuto una forte accelerazione nelle ultime settimane, con il lancio contemporaneo di diversi missili da crociera mercoledì scorso e venerdì il test di un drone sottomarino con capacità nucleari. Il tutto in coincidenza con le manovre congiunte delle forze armate sudcoreane e di quelle americane: è l'operazione “Freedom Shield 23”, in inglese “Scudo della Libertà”. Esercitazioni di routine, dice Washington: ma Pyongyang le considera una minaccia, il preludio a un'invasione da sud verso il Nord. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato al suo esercito di intensificare le esercitazioni e prepararsi a una "vera guerra", chiedendo inoltre un aumento "esponenziale" della produzione di armi, comprese quelle nucleari tattiche.

Le crescenti minacce nucleari da Pyongyang nel 2022 hanno spinto Corea del Sud e Giappone a ricucire le loro dispute storiche e rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza.