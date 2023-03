Bollette, il nuovo decreto all'esame del Cdm: iva ridotta sul gas e ancora sostegni alle famiglie

Iva ridotta sul gas e bonus 'riscaldamento' da ottobre a dicembre 2023 per tutte le famiglie con reddito superiore ai 15 mila euro.

Sono alcune delle misure contenute nel nuovo decreto legge all'esame del Consiglio dei ministri in programma oggi.

Nella bozza, accanto ai sostegni a famiglie e imprese per le bollette - anche più tempo per sanare le irregolarità formali e per il ravvedimento speciale - il disegno di legge annuale per la concorrenza, quello per il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici, e il decreto legislativo sul Codice degli appalti, per cui è atteso l'esame definitivo. Quest'ultimo, già annunciato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, farà velocizzare le procedure e prevede la nomina del Commissario straordinario per la siccità, che resterà in carica per tutto il 2023.

Le misure contro il caro bollette

Il taglio dell'Iva al 5% sul gas viene prorogato per il secondo trimestre dell'anno e viene esteso anche al teleriscaldamento e all'energia termica prodotta con il metano. Per le famiglie verrà confermato il bonus sociale oggi destinato ad una platea di 4,5 milioni di nuclei con Isee entro i 15 mila euro.

Gli oneri generali di sistema sul gas vengono azzerati per i tre mesi aprile-giugno, mentre si riduce il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 5.000 metri cubi. "In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, - si legge nel testo - le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente".

Nella bozza non si fa cenno agli oneri sull'elettricità, finora eliminati. Dal prossimo aggiornamento tariffario dovrebbero quindi tornare in vigore.