Alle 18 Atalanta-Udinese, match tra sfidanti affamate di vittoria

Obiettivo 3 punti per Atalanta e Udinese; la lotta per un posto al sole in Europa non può prevedere mezze misure per due squadre alle prese con una fase delicata.

I nerazzurri vengono infatti da due sconfitte consecutive maturate contro il Lecce, in casa, e a San Siro contro il Milan. Due tonfi che hanno fatto scivolare l'Atalanta al sesto posto, ma la zona Champions dista solo quattro lunghezze.

L'Udinese di Sottil, dal canto suo, è alle prese con un periodo di flessione dopo lo sprint iniziale. I friulani non vincono da cinque partite e ora la classifica recita decimo posto con 34 punti.

Atalanta con Ederson a ridosso degli attaccanti Lookman e Hojlund. Il centrocampo non conosce sorprese con de Roon e Koopmeiners, mentre Maehle agirà a destra con Zappacosta a sinistra. I tre di difesa a protezione di Musso sono Toloi, Palomino e Scalvini. Friulani col 3-5-1-1 dove Thauvin sosterrà Beto. Pereyra e Udogie si spartiscono le fasce, al centro ci sarà invece Walace in cabina di regia, con Samardzic e Walace interni. Silvestri tra i pali, difesa a tre con Becao, Bijol e Perez.