Due turni di squalifica a D'Ambrosio per lo scontro con Paredes al termine di Inter-Juventus

Sono 17 i calciatori squalificati dopo la 27esima giornata del campionato di serie A. Al difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, vanno due giornate di stop, un'ammonizione e una multa da 5mila euro. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha motivato la sanzione disciplinato con il "comportamento non regolamentare in campo, condotta gravemente anti-sportiva" e per il fatto che, al termine della gara, si è avvicinato "a un calciatore avversario, reagendo alle sue provocazioni, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l'atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell'arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dalla propria panchina". Un riferimento alla lite con lo juventino Leandro Paredes al termine di Inter-Juventus di domenica. Lo stesso Paredes è stato squalificato per un turno e sanzionato con un'ammonizione e una multa da 10mila euro. Oltre a D'Ambrosio e Paredes sono stati squalificati per un turno Marusic della Lazio (con una multa da 15mila euro), Ibanez, Mancini e Cristante della Roma (multa da 10mila euro), Maleh e Umtiti del Lecce, Rabiot della Juventus, Izzo e Pessina del Monza, Nuytinck della Sampdoria, Nzola dello Spezia, Becao, Perez e Walace dell'Udinese, Coppola del Verona.

Squalificato sempre per una giornata anche l'allenatore dell'Udinese, Andrea Sottil, multato anche per 15mila euro, in quanto al 44esimo del primo tempo sarebbe uscito dall'area tecnica e avrebbe "contestato con veemenza una decisione arbitrale, urlando con atteggiamento aggressivo e reiterando l'atteggiamento con il direttore di gara che attendeva davanti al suo spogliatoio". Una giornata di squalifica e ammenda da 10mila euro per Nuno Santos della Roma, reo di avere "assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (il laziale Pedro, ndr), cercando il contatto fisico" con lo stesso. Infine squalificato sempre per una giornata anche Marco Ianni della Lazio. Per quanto riguarda le società sono state multate anche Inter (8mila euro), Lazio (6mila), Atalanta (4mila), Roma (4mila più 3mila), Bologna (3mila), Salernitana (2mila) e Udinese (2mila).