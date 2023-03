"Belve", Claudio Amendola: "Sono stato dipendente dalla cocaina, ne sono uscito per i miei figli"

“Il mio rapporto con le droghe? Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli”. Lo ha detto Claudio Amendola raccontandosi a Francesca Fagnani nell'ultima puntata della trasmissione "Belve" su Rai2.

"Quando si tocca il fondo? Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”. “Ne è uscito da solo?” ha chiesto quindi la ideatrice e conduttrice del programma. “Sì, completamente da solo”.

L'attore romano ha poi parlato della sua separazione da Francesca Neri e confidato: “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è, semmai, il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”.

Parlando della carriera dell'attore, la Fagnani gli ha fatto notare di aver costruito la sua immagine sfruttando molto la maschera del “coatto” e Amendola ha confessato: "Sì, mi adagiavo molto su questo agli inizi. Poi, quando tornavo a casa, i miei mi dicevano 'Ma che c***o dici, sei nato a Villa Stuart!' (clinica privata di Roma, ndr). Però funzionava e comunque ho mangiato tanti sampietrini io. Non mi sono risparmiato la strada, il muretto...". E a proposito della sua gioventù turbolenta: “A 19 anni ho fatto una c*****a e sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una esperienza formativa”.

Alla domanda “Per cosa sarà ricordato?” “Per Vacanze di Natale e I Cesaroni” è stata la risposta. E forse è vero: chi non ricorda Mario, personaggio poco raffinato ma attraente e dal sorriso smagliante, appassionato della Roma e innamorato di Samantha, fidanzata americana del fratello del suo ricco amico Luca Covelli?