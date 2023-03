Da Narendra Modi a Zelensky: i leader mondiali più potenti sul web

Zelensky, Narendra Modi, Biden, Papa Francesco. Chi sono leader mondiali più “potenti” sul web? La classifica, stilata dall'Osservatorio Digitale - partner di Fondazione Italia Digitale - ha analizzato le attività di Social Media Marketing di 196 capi di Governo tra tutti i paesi del mondo organizzandole per numero di follower, engagement totale ed engagement medio per post degli ultimi 3 mesi, su Facebook, Instagram e Twitter. Così il presidente ucraino Zelensky svetta per le interazioni, mentre il podio dei follower spetta alla triade composta, a partire dal primo classificato, dal premier indiano Narendra Modi, seguito da oltre 207 milioni di persone, dal presidente dell'Indonesia Joko Widodo con più di 80 milioni di seguaci e da Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, che ne ha 66 milioni. Seguono il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan con 40 milioni, Volodymyr Zelenskyj con 27 milioni e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile, che ne ha oltre 25 milioni.

AFP Il Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva che conforta un soccorritore mentre visita la zona del disastro dopo le piogge torrenziali a Sao Sebastiao

Il primo ministro italiano Giorgia Meloni è diciannovesima per follower (6 milioni 154 mila), nona per engagement complessivo, con 410 contenuti pubblicati negli ultimi 3 mesi ed è al dodicesimo per interazioni media per post. Tra i piccoli stati, l'unico ad avere un seguito importante a livello internazionale sui social è Papa Francesco: dodicesimo assoluto per follower (oltre 14 milioni di seguaci senza considerare Facebook dove non è presente), sedicesimo per engagement, decimo per engagement per post.

Ansa Giorgia Meloni

"Dall'analisi per continente - prosegue Giorgetti - emerge come in America i primi tre siano Biden, Lula e il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador. Per l'Europa, invece, Erdogan, Zelenskyj ed il presidente della Francia Emmanuel Macron. Per l'Asia Modi, Widodo e il primo ministro della Cambogia Hun Sen. Per l'Africa il presidente dell'Egitto Abd al-Fatta al-Sisi, della Nigeria Muhammadu Buhari e del Ghana Nana Akufo-Addo. Per l'Oceania il primo ministro dell'Australia Anthony Albanese, delle Figi Sitiveni Rabuka e della Nuova Zelanda Chris Hipkins. Per engagement complessivo (ossia interazioni degli utenti ai post pubblicati) è il presidente brasiliano Lula a guadagnare la vetta con oltre 80 milioni tra like, commenti, condivisioni e clic sui link, ma è molto attiva anche la community di Zelensky con 66 milioni e di Widodo con quasi 41 milioni. Seguono Erdogan, Modi ed il primo ministro della Malaysia Anwar Ibrahim".

ansa Tayyip Erdogan, presidente turco