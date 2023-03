Denunciati 267 "furbetti" del Reddito di cittadinanza: anche parcheggiatori abusivi e pregiudicati

C'era un 44enne che viveva in una Casa popolare intestata al padre (che non pagava l'affitto da 30 anni), dichiarando di pagarne la pigione, una decina di parcheggiatori abusivi, extracomunitari non residenti in Italia da 10 anni, ma soprattutto alcuni pregiudicati per reati gravi come traffico di droga, immigrazione clandestina, riciclaggio: l'operazione dei Carabinieri di Catania ha scovato 267 persone, che percepivano il reddito di cittadinanza, ma che secondo le investigazioni dei Militari dell'Arma (assieme ai funzionari dell'Inps), non ne avevano affatto diritto. Una mega-truffa ai danni dello Stato - e di chi paga le tasse - di quasi 1,3 milioni di euro.