Alle 18: Lazio-Roma, il derby del silenzio

Stadio Olimpico blindato per il derby Lazio-Roma, oggi alle ore 18. Il “cosiddetto” derby del silenzio stampa. Nessuno parla. La quiete prima della tempesta. Entrambi i mister, José Mourinho e Maurizio Sarri, preferiscono rimanere concentrati per preparare la partita ed evitare qualsiasi polemica. La classifica parla chiaro, le squadre sono separate da soli due punti, Lazio terza e Roma quinta. E' fondamentale vincere e guadagnare tre punti importanti, in vista di un posto nella prossima Champions League (oltre al dubbio Juve, in attesa delle decisioni del Collegio di Garanzia).

All'Olimpico, i biancocelesti proveranno a riscattarsi dopo l'eliminazione dalla Conference League contro l'AZ Alkmaar. Dopo il match, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha dovuto ammettere che il gruppo non è ancora pronto ad affrontare il doppio impegno campionato-Europa. Perciò, da ora in poi, l'unico obbiettivo rimane la corsa alla Champions League dell'anno prossimo. Da ricordare il pareggio a reti bianche in casa del Bologna.

Dall'altra parte, c'è Mourinho, che non sarà in panchina, seguirà i suoi ragazzi da uno stanzino vicino agli spogliatoi, per effetto della squalifica confermata dalla Corte d'Appello della Figc dopo i fatti di Cremona. La squadra arriva dopo il pareggio contro la Real Sociedad e la qualificazione ai quarti di Europa League, mentre in campionato è reduce dalla pesante sconfitta contro il Sassuolo.