Derby Lazio-Roma, è stato identificato e denunciato il tifoso tedesco con la maglia "Hitlerson"

È stato identificato dalle forze dell'ordine e deferito all'autorità giudiziaria il tifoso che domenica scorsa è stato immortalato in tribuna allo stadio Olimpico mentre assisteva al derby Lazio-Roma con indosso la maglietta “Hitlerson” e il numero 88, chiaro riferimento al saluto nazista.

Si tratta di un tedesco simpatizzante della Lazio, scovato grazie alla visione dei filmati delle telecamere dell'impianto sportivo. L'uomo è stato identificato insieme con altre due persone riprese mentre facevano il saluto romano e la loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto si apprende, il tedesco sarebbe entrato allo stadio senza la maglietta che è stata poi indossata solo a derby cominciato.

Anche la Federcalcio ha acquisito i video per avviare un supplemento di indagini e valutare eventuali sanzioni per la tifoseria biancoceleste.

La Lazio ha annunciato che si costituirà parte civile promettendo il divieto di accesso allo stadio per i responsabili e, in una nota, ha ribadito di essere sempre stata "in prima linea, in particolare con l'attuale presidenza, nel condannare pubblicamente, prevenire e reprimere senza riserve qualsiasi manifestazione o azione discriminatoria, razzista o antisemita". Contro azioni di questo tipo, "che nulla hanno a che fare con il tifo sano", il club biancoceleste ha sempre rivolto condanne "puntuali e mai generiche, supportate da iniziative specifiche volte a prevenire e combattere tali fenomeni".

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha ribadito l'indignazione per quanto avvenuto chiedendo un maggiore impiego della tecnologia. "Chi sbaglia paga - ha detto -, e per far questo serve più tecnologia negli stadi". "Non dobbiamo trovare alibi, bisogna intervenire a livello culturale partendo dalle scuole e ci deve essere collaborazione tra le istituzioni", ha concluso.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Quelli di domenica sono stati episodi inaccettabili, un'infamia a cui bisogna reagire con grande compattezza. Ho apprezzato che la Lazio si sia dissociata e quanto fatto dalle Istituzioni come riportato anche dal ministro Abodi. Bisogna lavorare sul piano culturale, noi stiamo lavorando molto, l'antisemitismo che alcuni pensano che sia una goliardia da stadio, in realtà è una piaga che ha portato delitti e sangue sulle strade. Su questo non si può scherzare, sono episodi gravissimi ed è bene che siano stati denunciati, isolati e contrastati".