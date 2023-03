Dl Migranti, stop alla protezione speciale per vincoli familiari

Come ha deciso il Consiglio dei Ministri nella riunione a Cutro di giovedì scorso tornano, seppure in altra veste, i contenuti dei decreti sicurezza di Salvini e Conte. Il nuovo decreto Migranti, da oggi in Gazzetta Ufficiale, prevede lo stop alla protezione speciale per vincoli familiari. Tornano quindi possibili le espulsione e i respingimenti di persone fragili e vulnerabili anche in presenza, appunto, di 'vincoli familiari'. Inoltre i relativi permessi di soggiorno già concessi saranno rinnovabili per una sola volta e per un solo anno.